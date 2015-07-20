WTO谈判官员同意取消更多IT产品关税

路透纽约7月19日 - 寻求取消信息科技(IT)产品关税的世界贸易组织(WTO)谈判官员周末一致认同，将取消关税的IT产品范围扩大。

谈判参与方称，54国已达成初步协议，将取消关税的IT产品数量扩大至约200种。WTO周六晚间称，这些产品的年贸易总额约1万亿(兆)美元。

包括美国、中国和日本在内的谈判各方力争在周五之前敲定所谓的信息科技协议(Information Technology Agreement)。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称，该协议是谈判的“重大突破”；WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)则在推特中称，“协议的基础”已经奠定，并表示他“非常乐观地认为，我们将会在下周末之前成功敲定最终协议。”

清单中的产品包括半导体、核磁共振成像机(MRI)、全球定位系统(GPS)设备、扬声器和视频游戏控制台等。

美国半导体产业协会(SIA)估测，该协议会使全球国内生产总值(GDP)每年增加大约1,900亿美元，并表示，针对尚不能立即实现零关税的产品，谈判官员还起草了逐步调降其关税的时间表。

谈判官员7月14-18日会晤后，预期各自的政府会在周五前签署协议。(完)

(编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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