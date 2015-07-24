WTO达成1万亿美元的IT产品减免税协议

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿7月24日 - 世界贸易组织(WTO)成员周五达成一项协议，将削减总额达1万亿(兆)美元的信息科技(IT)产品关税，这将使从视频游戏到医疗设备等产品的生产商从中受益。
该协议更新了已实施18年之久的信息科技协议(ITA)，将200多种产品加入零关税和免税贸易产品名录。
美国贸易代表弗罗曼称，仅美国就有逾1,000亿美元的出口产品受惠于新协议。行业估算数据显示，取消这些关税将有助于新增最多6万个岗位。
“ITA协议范围扩大，对于设计、生产和出口最新科技和信息产品的美国工人和企业是个好消息，这些产品从核磁共振仪到半导体，再到视频游戏机不一而足，”弗罗曼表示。
通用电气(奇异,GE)(GE.N)、英特尔(INTC.O)、德州仪器(德仪)(TXN.O)、微软(MSFT.O)和任天堂(7974.T)等科技公司料将从该协议中获益。
科技业执行长协会(Technology CEO Council)表示，其他免关税的产品包括电脑软件和软件媒体，视频游戏机，打印机墨盒，全球卫星定位系统(GPS)设备，核磁共振成像机等医疗设备以及新一代半导体。
“这无疑影响到英特尔，而且这很重要，同样重要的是涵盖了ITA开始磋商时都想象不到的其他技术，”英特尔媒体负责人Lisa Malloy表示。(完)
(编译 李春喜/杜明霞；审校 许娜/于春红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。