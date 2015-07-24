WTO达成1万亿美元的IT产品减免税协议

路透华盛顿7月24日 - 世界贸易组织(WTO)成员周五达成一项协议，将削减总额达1万亿(兆)美元的信息科技(IT)产品关税，这将使从视频游戏到医疗设备等产品的生产商从中受益。

该协议更新了已实施18年之久的信息科技协议(ITA)，将200多种产品加入零关税和免税贸易产品名录。

美国贸易代表弗罗曼称，仅美国就有逾1,000亿美元的出口产品受惠于新协议。行业估算数据显示，取消这些关税将有助于新增最多6万个岗位。

“ITA协议范围扩大，对于设计、生产和出口最新科技和信息产品的美国工人和企业是个好消息，这些产品从核磁共振仪到半导体，再到视频游戏机不一而足，”弗罗曼表示。

通用电气(奇异,GE)(GE.N)、英特尔(INTC.O)、德州仪器(德仪)(TXN.O)、微软(MSFT.O)和任天堂(7974.T)等科技公司料将从该协议中获益。

科技业执行长协会(Technology CEO Council)表示，其他免关税的产品包括电脑软件和软件媒体，视频游戏机，打印机墨盒，全球卫星定位系统(GPS)设备，核磁共振成像机等医疗设备以及新一代半导体。

“这无疑影响到英特尔，而且这很重要，同样重要的是涵盖了ITA开始磋商时都想象不到的其他技术，”英特尔媒体负责人Lisa Malloy表示。(完)

(编译 李春喜/杜明霞；审校 许娜/于春红)

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