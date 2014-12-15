世贸有关削减IT产品关税谈判失败 中韩LCD分歧成绊脚石

路透日内瓦12月12日 - 有关削减数百个信息科技产品贸易关税的谈判周五失败，一项估计涉及1万亿(兆)美元的全球贸易协议被迫延迟。

“本周没有敲定协议，我们对此感到失望。一个大好机会擦肩而过。”美国驻世界贸易组织(WTO)大使Michael Punke说。

此次谈判是要修订已经出台17年之久的世贸信息科技协议(Information Technology Agreement)，在现有可享受零关税和免税贸易待遇的数百个产品基础上，再增加大约200多种产品。

一些与会者表示，中国和韩国在液晶显示器(LCD)问题上的协商陷入僵局，导致谈判失败。

“在扩大信息科技协议覆盖范围的问题上，参与谈判的各国近几天明显减少了分歧。但是遗憾的是，这周不能最终结束谈判达成协议。”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)在一份声明中表示。

预计WTO成员国将在2015年继续谈判。

“制造业者敦促谈判者在新的一年尽快回到谈判桌，并就一份产品清单达成协议，为制造业者及其工人释放急剧的成长机会，”全美制造业协会(NAM)副总裁Linda Dempsey表示。

韩国是LCD生产商LG显示器(034220.KS)的所在地。参与者表示，韩国希望LCD面板包括在协议之内。

但有意培育自己的LCD产业的中国则表示反对，要求所有国家接受中国与美国上月达成的条款。

中国官员未能立即发表评论。

尽管周五的截止日期是人为规定的，但美国大使Punke此前表示，这场谈判的成败将在本周揭晓。他的欧洲同僚Angelos Pangratis表示，“推迟一些，也不会变得更容易...现在正是时候。”(完)

(编译 洪曦/张涛；审校 李爽)

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