WTO降低IT关税谈判进入紧要关头 但达成协议的希望渺茫

路透日内瓦12月11日 - 贸易外交人士周四表示，世界贸易组织(WTO)一项规模达万亿美元、降低IT产业关税的协议能否达成，将在24小时内见分晓。

但周四晚一名参与谈判的贸易官员表示，由于韩国与中国之间的立场僵持，达成协议的可能性很小。

“我们眼前是1996年以来WTO提出的影响最深远的市场准入协议，涉及的全球贸易价值超过1万亿欧元，”主持谈判的欧盟大使Angelos Pangratis周四表示。

“然而，虽然结束谈判似乎已近在眼前，但仍有一些距离，与我们已走过的路程相比很短，”他在WTO总理事会表示。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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