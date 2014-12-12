WTO降低IT关税谈判进入紧要关头 但达成协议的希望渺茫

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透日内瓦12月11日 - 贸易外交人士周四表示，世界贸易组织(WTO)一项规模达万亿美元、降低IT产业关税的协议能否达成，将在24小时内见分晓。
但周四晚一名参与谈判的贸易官员表示，由于韩国与中国之间的立场僵持，达成协议的可能性很小。
“我们眼前是1996年以来WTO提出的影响最深远的市场准入协议，涉及的全球贸易价值超过1万亿欧元，”主持谈判的欧盟大使Angelos Pangratis周四表示。
“然而，虽然结束谈判似乎已近在眼前，但仍有一些距离，与我们已走过的路程相比很短，”他在WTO总理事会表示。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦4月28日 - 因对美国税改计划心存疑虑，而且股市大涨后估值昂贵，欧洲基金经理4月对北美股票态度谨慎，而选举日程繁忙亦降低欧元区资产的魅力。