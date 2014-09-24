世贸组织下调今明两年全球贸易增长预估

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透日内瓦9月23日 - 世界贸易组织(WTO)周二表示，今明两年全球商品贸易增长速度将逊于先前预期，包括地区冲突和埃博拉疫情爆发在内的多个因素令全球贸易快速回归更强劲增长面临风险。
WTO预计，今年全球商品贸易将增长3.1%，远低于4月预估的增长4.7%。该组织在声明中称，这是因为“上半年国内生产总值(GDP)成长弱于预期且进口需求受抑”。
2015年全球贸易料将增长4.0%，增速低于前次预估的5.3%，仍远低于过去20年平均增速5.2%，“地缘政治紧张局势、地区冲突及健康卫生危机(埃博拉)方面存在诸多风险”。
WTO经济学家先前曾认为全球贸易经历两年衰退后有望回归更强劲增长，但是2014年早期陷入停滞，因为发展中国家的进口需求下降，并且美国严峻天气状况及日本上调消费税也构成拖累。
WTO表示，乌克兰紧张局势恶化、中东地区冲突加剧以及西非埃博拉疫情导致恐慌情绪加重，各种可能性导致预估蒙阴。
WTO称，今年中南美洲的进口料下降0.7%，因为国内冲突、非燃油商品价格疲软以及亚洲出口市场成长放缓，对该地区经济体造成冲击。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。