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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 31日 星期二 09:16 BJT

中国在WTO原材料出口限制案中败诉

世界贸易组织周一就中国限制原材料出口一案做出裁决，判定中国败诉。中国商务部发表声明称对上述裁决深表遗憾，但将遵守该决定。美国、欧盟与墨西哥2009年针对中国限制原材料出口的举措，向WTO提起申诉。这些原材料包括矾土、焦炭、镁、锰和锌等。路透

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