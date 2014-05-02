WTO称俄罗斯已要求讨论欧盟能源法规 因其不利俄方企业

路透日内瓦5月1日 -世界贸易组织(WTO)官员周四说，俄罗斯已经要求与欧盟谈判欧盟能源规定，此举可能成为向WTO诉请解决争端的第一步。俄方认为欧盟的规定对Gazprom等俄国公司的业务模式构成挑战。

欧盟在2009年引进旨在开启天然气和电力市场的立法措施，远在俄罗斯和欧盟因当前乌克兰问题起争执之前，就遭到俄罗斯就强烈反对。

例如，这些法令对South Stream巨型输气管线就是一大障碍。俄罗斯希望建造SouthStream将输气管道绕过乌克兰。但欧盟执委会说该计划不符欧盟法律。

俄罗斯周三向WTO表达要求讨论的疑虑有数个方面，包括一项让出天然气及电力网络管道的规定，这个法令迫使Gazprom(GAZP.MM)等俄国企业必须出售持股或让出市场份额。

欧盟执委会负责贸易方面的发言人JohnClancy说，欧盟能源法律完全合乎WTO规定，已准备好在与俄方的磋商中予以解释。

WTO成员有30天的时间展开协商解决争端。如果谈判破裂，60天之后，成员国可以要求WTO的争端解决机构(DSB)成立小组来解决。(完)

(编译 李婷仪 审校 王冠中)

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