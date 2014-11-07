WTO敦促G20国家消除2008年经济危机后设置的贸易壁垒

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路透日内瓦11月6日 - 世界贸易组织(WTO)周四呼吁20国集团(G20)开始消除2008年全球经济危机以来设置的贸易壁垒，以期令国际贸易恢复本世纪初期的强劲增长势头。
WTO在最新的报告中表示，尽管全球经济回暖，但G20国家在过去六年出台的1,244项贸易限制措施中，有962项仍在实施。
此外报告中还称，G20国家仍在出台新规限制贸易，过去一年中平均每个月出台18条。这使得目前有效的限制性措施总数自2013年11月以来增加了12%。
贸易限制措施中包括特别关税和商品配额，也包括行政手段，诸如国内监管法规或对本国商品提供补贴。行政手段在贸易术语中也被称作境内贸易壁垒。
出口限制措施也可能被使用，不过WTO称自2008年以来，G20国家实施的此类措施已经少了很多。
“全球经济持续存在的不确定性凸显出，G20国家需要在出台新的限制性措施方面表现出克制，并有效地去除现有措施，”WTO在报告中宣称。
G20国家在全球贸易中占据80%的比重，占全球经济产出的比重高达85%。该组织将于11月15-16日在澳洲布里斯班举行峰会。(完)
(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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