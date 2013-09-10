WTO下调2013年全球贸易增长预估至2.5%

路透日内瓦9月9日 - 世界贸易组织(WTO)新任总干事Roberto Azevedo周一表示，今年全球贸易预期料增长2.5%，明年料增长4.5%，分别较之前预期的增长3.3%和5%下修。

Azevedo称，有关详细数据将在9月19日的报告中揭晓。他称之所以下修预估缘于原预期欧盟经济会在今年第二季回升，但目前看来是第三季才触底反弹。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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