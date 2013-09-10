WTO下调2013年全球贸易增长预估至2.5%

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透日内瓦9月9日 - 世界贸易组织(WTO)新任总干事Roberto Azevedo周一表示，今年全球贸易预期料增长2.5%，明年料增长4.5%，分别较之前预期的增长3.3%和5%下修。
Azevedo称，有关详细数据将在9月19日的报告中揭晓。他称之所以下修预估缘于原预期欧盟经济会在今年第二季回升，但目前看来是第三季才触底反弹。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。