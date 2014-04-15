2014年全球贸易状况有望改善--WTO（更新版）

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路透日内瓦4月14日 -世界贸易组织(WTO)周一将2014年全球商品贸易增幅预估小幅上修至4.7%，但表示，增幅预计在2015年前无法恢复到历史趋势水平5.3%。

“如果GDP预估与实际相符，我们预计2014年全球商品贸易量将全面温和增长，增长趋势在2015年料进一步巩固，”WTO总干事阿泽维多在日内瓦举行的记者会上说。

尽管这项最新预估比上次在去年9月时预估的成长4.5%略为加快，但仍不及一年前的预期，因欧盟经济复苏所需的时间比预期的要长。

“过去几年欧盟需求一直抑制全球进口，但现在正开始好转，”WTO经济学家Coleman Nee表示。

“我们仍将密切关注，看欧盟经济复苏是否会令人失望，”阿泽维多补充称。

阿泽维多称，贸易是否长期不再以GDP的二倍增速成长，这一点还不明朗。在此轮全球金融危机前，贸易增幅是GDP增速的二倍已经成为一种趋势。

他说，2008年以来实施的贸易保护性政策中有80%还没有改变，但他寄望随着经济成长改善，会取消这些政策。

WTO称，2013年全球以美元计的服务出口值增长6%至4.6万亿(兆)美元，2012年增幅为2%。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)

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