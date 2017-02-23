焦点：WTO简化贸易程序协议周三生效 有望提振全球经济

路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)一项通过简化程序及通关手续以促进贸易的全球性协议周三生效，有望在2030年之前将全球经济提升0.5%，即便面临美国贸易保护主义再度抬头的威胁。

WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)对此表示欢迎，称之为“本世纪全球贸易领域最大手笔的改革”。

他还努力淡化美国总统特朗普执政可能给贸易带来的困难。特朗普宣扬“美国优先”政策，抱怨“不公平贸易”，暗示可能开征多项关税。

美国也参与了WTO的这项协议，由上届政府签署。

WTO认为新的协议将使得贸易成本平均下降14.3%，贫穷国家的降幅更高，并在2030年之前令全球贸易额增长2.7%。

如果全球取消贸易关税，那么贸易成本降幅会更大。

WTO委托开展了数项研究，用于估算可能因此而增加的规模。其中一项研究认为规模在3.6万亿美元，但WTO的预估要保守一些，为1万亿美元，阿泽维多称他对这一数字深感欣慰。

签约国政府承诺将协调跨境流程、加快商品通关速度、在网上公布流程信息、尽可能接受电子文档并限制对贸易商的收费。

这主要将会帮助一些以往通关速度较慢、办事机构效率偏低的国家。这些国家通常是非洲等较贫困的国家。

国际贸易中心(ITC)主任Arancha Gonzalez表示，出口将会更快、更有效率且可预测，从而助小企业和独立跨境交易商一臂之力。ITC是联合国与WTO的一个促进企业出口的联合机构。

“(协议)将帮助更多(小企业)冲出本地和本国市场，进入区域和全球价值链，”Gonzalez指出。

总部设在巴黎的国际商会指出，该协议的生效是一个分水岭，有助于在全球创造2,000万个工作机会，其中大多数在发展中国家。

2013年达成的这项协议结束了已拖延十几年的“多哈回合”贸易谈判僵局，因此被外界广泛视为WTO取得的突破。

该协议暗示WTO的态度更加务实，先去做有可行性的事情，而不是试图达成一份包罗万象的综合性协议。目前有关多项贸易改革的谈判正在分头进行，且进度不一。(完)