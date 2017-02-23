WTO总干事不认为美国贸易政策“无法处理” 有信心妥善应对

路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。

阿泽维多表示，他不知道美国总统特朗普将采取什么新政策，但已经听说特朗普对“不公平贸易”的关切，以及他暗示美国可能退出北美自由贸易协定(NAFTA)甚至WTO本身。

特朗普打着“美国优先”的政策大旗，已带领美国退出了跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

阿泽维多表示，WTO是一个解决贸易争端和商讨新贸易规则的论坛，可以提供各种办法以消除许多顾虑。他相信其他WTO会员国都希望找出一条前进的途径。

“我不认为我们面对的是无法处理的情况，因为不同的看法与意见，一直都是我们日常工作的一部份，”他表示。

“对于这种一再出现、充满不确定性或无从预测的情况，我已司空见惯，尤其是在过渡时期，”他在记者会中表示。

“我认为目前的情况不会再次妨碍我们前进的步伐。”(完)