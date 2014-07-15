WTO裁定美国对中国和印度企业征收反补贴税不当

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透日内瓦7月14日 - 世界贸易组织(WTO)周一裁定，美国向中国钢铁产品、太阳能电池板以及其他产品课以重税的做法违规，华盛顿指称这些产品享受政府补贴。
在另一起涉及美国界定进口产品不公平定价的类似案件中，印度就国内三家大型企业对美国出口钢铁产品的课税问题提出申诉，WTO的裁定也支持印度的部分主张。
贸易外交人士称，这两宗案件反映出普遍存在于160个成员国的疑虑，即美国这样做是非法保护本国生产商。这两宗案件的调查耗费接近两年时间。
中国72亿美元的案件中，WTO小组认为，美国以中国政府向出口企业提供补贴为由征收反补贴税，采用的标准过于严苛。
根据1964年马拉喀什建立世界贸易组织协定，只有在明确证据显示，将补贴反映在价格上国有或部分国有企业是属于“公共机构”(public bodies)时，才可征收这些税。
工作小组认为美国在这方面的证据不足，同时对中国企业生产的厨房架子，割草机甚至柠檬酸产品中补贴价值的计算有误。
WTO还告知美国应该调整其措施，使之与WTO补贴及平衡措施协定(SCM)一致。
裁定中也有部分支持美国，驳回中国部分投诉，但中国商务部仍通过声明表达对该裁定的欢迎。
美国称仍在评估各种选项。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
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