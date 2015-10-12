WTO要求美国在明年4月前遵守对中国进口商品关税的裁决

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透日内瓦10月9日 - 世界贸易组织(WTO)周五表示，在2016年4月1日前美国应遵守该组织的裁决，即美国对一系列中国商品错误地征收了惩罚性进口关税，其中包括太阳能电池板和风塔。
2014年12月时，WTO上诉受理机构支持了中国的申诉，指称美国不公平地对中国出口商品征收了72亿美元惩罚性关税。
美国表示其需要19个月来执行这一裁决，但中国要求10个月。WTO任命的仲裁者Georges M. Abi-Saab进行了折衷，要求以14个月零16天来执行这个裁决。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。