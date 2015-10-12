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国际财经 | 2015年 10月 12日 星期一 10:56 BJT

WTO要求美国在明年4月前遵守对中国进口商品关税的裁决

路透日内瓦10月9日 - 世界贸易组织(WTO)周五表示，在2016年4月1日前美国应遵守该组织的裁决，即美国对一系列中国商品错误地征收了惩罚性进口关税，其中包括太阳能电池板和风塔。

2014年12月时，WTO上诉受理机构支持了中国的申诉，指称美国不公平地对中国出口商品征收了72亿美元惩罚性关税。

美国表示其需要19个月来执行这一裁决，但中国要求10个月。WTO任命的仲裁者Georges M. Abi-Saab进行了折衷，要求以14个月零16天来执行这个裁决。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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