美国指责中国在贸易开放方面开倒车

路透日内瓦6月12日电（记者 Tom Miles）---美国周二在两年一度的对中国贸易政策评审期间称，中国贸易开放和经济改革正在倒退。

美国驻世界贸易组织大使庞克（Michael Punke）言辞强硬地表示，自从上次於2010年对中国进行贸易政策评审以来，中国政府干预经济的趋势似乎在加强。

“目前中国越发追求国家资本主义，与其经济改革的目标背道而驰，而经济改革是中国寻求加入世界贸易组织的原动力，也为中国未来的经济增长提供了真正的引领和承诺。”庞克说道。上述评论出於美国贸易代表办公室提供的一份文字记录。

在保护知识产权的问题上，庞克认为中国采取的行动不稳定且不充分，结果是“令人无法接受的高侵权率”几乎没有改善。

这次为期两天的评审过程适逢中美两国发生一连串的贸易诉讼。

近几周，美国对一系列中国商品徵收惩罚性关税，因定价不公平或获得政府补贴，引发中国向世界贸易组织提起诉讼进行反击。

未来几周，世界贸易组织将就中美之间原有的贸易争端进行裁定。

“在我们看来，这种符合中国法律的明显报复行为违背了世界贸易组织的基本原则。”庞克指出。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。