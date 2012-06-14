美国指责中国在贸易开放方面开倒车

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透日内瓦6月12日电（记者 Tom Miles）---美国周二在两年一度的对中国贸易政策评审期间称，中国贸易开放和经济改革正在倒退。
美国驻世界贸易组织大使庞克（Michael Punke）言辞强硬地表示，自从上次於2010年对中国进行贸易政策评审以来，中国政府干预经济的趋势似乎在加强。
“目前中国越发追求国家资本主义，与其经济改革的目标背道而驰，而经济改革是中国寻求加入世界贸易组织的原动力，也为中国未来的经济增长提供了真正的引领和承诺。”庞克说道。上述评论出於美国贸易代表办公室提供的一份文字记录。
在保护知识产权的问题上，庞克认为中国采取的行动不稳定且不充分，结果是“令人无法接受的高侵权率”几乎没有改善。
这次为期两天的评审过程适逢中美两国发生一连串的贸易诉讼。
近几周，美国对一系列中国商品徵收惩罚性关税，因定价不公平或获得政府补贴，引发中国向世界贸易组织提起诉讼进行反击。
未来几周，世界贸易组织将就中美之间原有的贸易争端进行裁定。
“在我们看来，这种符合中国法律的明显报复行为违背了世界贸易组织的基本原则。”庞克指出。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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