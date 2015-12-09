美国在WTO挑战中国对国内飞机制造商的免税政策

路透华盛顿12月8日 - 美国周二向中国对国产飞机的免税制度发起挑战，称这一做法对进口飞机构成差别待遇。

美方要求与中国在世界贸易组织(WTO)就后者对中小型飞机征收的17%增值税进行磋商。这只是整个流程的第一步，最终可能会引发贸易制裁。

美国贸易代表称，增值税基本上是针对进口的25公吨以下飞机征税，而中国国产飞机则免交。

“中国的差别待遇和不公平的税收政策，对美国重要的飞机制造业的工人与企业造成伤害，包括零部件供应商和中小型飞机制造商，”美国贸易代表弗罗曼在声明中称。

美国贸易代表办公室(USTR)调查员披露了回溯至2000年的税收优惠文件，并称中国违反了WTO的透明承诺，未能向贸易伙伴公开相关监管规定。

美国议员以及机械师与钢铁工人工会对这一举措表示欢迎。两国有60天的磋商时间，之后美国可要求成立一个小组负责处理该案。

美国一贸易官员称，该国在过去三年中向中国出口的中小型飞机价值超过5亿美元。中国对国内制造商免税的政策，也冲击到了巴西航空工业公司(Embraer)以及加拿大庞巴迪(Bombardier)等其他飞机制造商所使用的美制零部件的出口。

此举显示出，随着中国进入更大型乘用机的更广阔市场，美国也在紧盯中国的一举一动。(完)