美国在WTO挑战中国对国内飞机制造商的免税政策

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透华盛顿12月8日 - 美国周二向中国对国产飞机的免税制度发起挑战，称这一做法对进口飞机构成差别待遇。
美方要求与中国在世界贸易组织(WTO)就后者对中小型飞机征收的17%增值税进行磋商。这只是整个流程的第一步，最终可能会引发贸易制裁。
美国贸易代表称，增值税基本上是针对进口的25公吨以下飞机征税，而中国国产飞机则免交。
“中国的差别待遇和不公平的税收政策，对美国重要的飞机制造业的工人与企业造成伤害，包括零部件供应商和中小型飞机制造商，”美国贸易代表弗罗曼在声明中称。
美国贸易代表办公室(USTR)调查员披露了回溯至2000年的税收优惠文件，并称中国违反了WTO的透明承诺，未能向贸易伙伴公开相关监管规定。
美国议员以及机械师与钢铁工人工会对这一举措表示欢迎。两国有60天的磋商时间，之后美国可要求成立一个小组负责处理该案。
美国一贸易官员称，该国在过去三年中向中国出口的中小型飞机价值超过5亿美元。中国对国内制造商免税的政策，也冲击到了巴西航空工业公司(Embraer)以及加拿大庞巴迪(Bombardier)等其他飞机制造商所使用的美制零部件的出口。
此举显示出，随着中国进入更大型乘用机的更广阔市场，美国也在紧盯中国的一举一动。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。