中国朝鲜半岛事务特别代表武大伟抵达平壤--朝中社

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月2日 - 朝鲜中央通讯社报导称，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟周二抵达朝鲜首都平壤。
日本共同社从平壤报导称，武大伟抵达平壤后预计将与朝方讨论朝鲜核问题。
共同社和朝中社报导均未提供更多细节。
中国外交部没有立即发表评论。
韩联社周一报导称，武大伟上周与美国朝鲜政策特别代表金成进行了会晤。武大伟上个月会见了韩国相关问题负责人。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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