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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 18:29 BJT

中国朝鲜半岛事务特别代表武大伟抵达平壤--朝中社

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月2日 - 朝鲜中央通讯社报导称，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟周二抵达朝鲜首都平壤。

日本共同社从平壤报导称，武大伟抵达平壤后预计将与朝方讨论朝鲜核问题。

共同社和朝中社报导均未提供更多细节。

中国外交部没有立即发表评论。

韩联社周一报导称，武大伟上周与美国朝鲜政策特别代表金成进行了会晤。武大伟上个月会见了韩国相关问题负责人。（完） 编译：李富强 发稿：程芳

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