中国人大官员不认为今年的汇率政策会有调整变化（更新版）

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路透北京3月9日 - 中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周四表示，尽管今年政府工作报告中对汇率的表述有些变化，但不认为今年的汇率政策会有调整变化。

她在两会期间召开的新闻发布会上并就一行三会等监管机构的改革、银行理财、证券法修改等热点问题做出了相关阐述。她强调监管体制改变不是简单合并三会；而央行的货币政策和汇率政策都要更加有效，才能有更加稳定的金融系统。

对于记者提出的经常项下利润汇出受限的问题，她称，“前阶段资本流出比较多时有不合法的钱在走，银行也加大了对真实性审核，时间也比较长。外管局和央行已经听到了市场 的反映，这种现象应该会改观。”

她还指出，除了境内外正常配置资产之外，的确有些非正常流动，外管局加强资本流动的监控也是必要的。

“监管措施到位、市场趋于理性之后，临时性的措施可能会更早结束。”她表示。

中国总理李克强在本次政府工作报告首次提出“保持人民币在全球货币体系中的稳定地位”，而此前常提的“保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定”则并未提及。

**证券法4月将二次审议**

吴晓灵并在发布会上透露，证券法会在4月提请人大二次审议，其中有三个重要内容：一个完善基本的交易制度，第二为企业更方便股本融资提供渠道，第三是更好地进行投资者保护。

“对虚假信息、内幕交易、操纵等，要提高打击力度，提高监管当局侦查手段，有利于严肃市场纪律。”她称。

她并表示，注册制也是研究的重点，市场不必把注册制看的那么可怕，无论是注册制还是核准制，上市公司都要全面准确披露信息。由监管当局还是市场控制发行节奏，这是二者的唯一区别。

在上周六举行的十二届全国人大五次会议新闻发布会上，大会发言人傅莹曾指出，2015年证券市场异常波动后，暴露出一些新问题，需要总结经验教训，重新进行论证，人大常委会法工委听取了各方面的意见，也会同有关部门进行了重新研究，对证券法修订草案重新做了修改。

傅莹表示，根据目前的安排，今年4月证券法修订草案应该能够再次提请全国人大常委会进行审议。

**影子银行风险要格外关注**

吴晓灵认为，中国影子银行风险格外值得重视，容易引起风险的是理财产品；扣除重复计算，中国理财资金规模有60-70万亿元人民币。

她指出，政府工作报告中提出了四个风险，不良资产、债务违约、影子银行和互联网金融，其中理财资金数额较大，横跨银证保，在经济下行时，一些产品违约会出现很大的风险。这也是央行牵头制定资管统一标准的重要原因。

“在中国大量影子银行活动是有执照的非银行金融机构，容易引起风险的是理财产品。”吴晓灵称。

在她看来，理财产品层层嵌套，投资者的适当性和风险不匹配；数据不清晰，投向不清晰，难以对风险进行判断。一旦出现风险有波及性，是比较严重的问题。

她提到，要了解总量、关联度、投向，以帮助化解资管风险。而单一委托的资管产品和单一定向资本产品本身是通道业务的基础，是产品层层嵌套的制度基础。

吴晓灵并称，金融机构有很多业务相互渗透，但金融业务本质不会改变；综合经营并不意味着综合监管，而应该实行功能监管、行为监管。希望今后资管市场进一步统一法律关系，统一监管，实行行为监管。

“大资管市场的资产管理产品，应该交由证监会统一监管。”她称，监管体制不管怎么改变，央行承担的货币政策和金融稳定职能不会改变。

中国银监会官员此前称，中国正研究统一监管办法建立统一标准，以提高资管产品透明度，要引导理财产品更多投向标准化金融资产，严控期限错配杠杆投资。（完）