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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 27日 星期一 10:29 BJT

吴晓灵：可将同业存款计入存贷比

中国全国人大财经委副主任吴晓灵称，货币宏观调控要以广义货币供应量(M2)为主，不能兼顾贷款总量和货币供给总量。《中国证券报》周一援引吴晓灵并指出，建议适当放松存贷比的计入项目，将同业存款计入存贷比的分母，承认吸收同业存款是商业银行获取资金的来源之一。路透

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