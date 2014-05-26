吴晓灵：从法制和问责入手推进金融改革

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京5月26日 - 全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，当前金融改革需要从法制和问责两方面推进，金融监管方面要完善金融稳定协调机制，发挥“一行三会”监管合力。
吴晓灵在第二届中美经济学家会议上表示，建立一个有决策权和执行权的金融稳定协调机制，能更好地协调“一行三会”的政策，减少政策冲突和监管冲突，提高金融业的政策执行效率。
“应该把成功的行为规则和市场共识逐渐细化和完善，最终形成一套适合市场发展的法律制度；而问责是依法行政和落实政策的保证，要明确职责，建立法律实行和政策执行的问责制度。”吴晓灵称。
她表示，中国现有的金融监管协调机制是金融监管协调部际联席会议制度。完善这个现有机制，应该划分重大事项边界，明确议事和执行问责边界。
吴晓灵称，央行最后贷款人的职能决定了央行在金融稳定中的作用。在出现金融危机时，只有中央银行能向市场提供最后流动性，提振市场信心，这需要让央行掌握全面金融信息，才能及时判断风险程度、出手程度。
她并称，完善部际联席会议制度，要协调法律修改，监督部门规则合法性，还要在机构监管与功能监管的监管框架下，监督行为监管的统一性，并协调既定政策执行中的跨市场问题，加强监督政策的贯彻实施。
去年，国务院批准成立金融监管协调部际联席会议制度。联席会议由人民银行牵头，成员单位包括银监会、证监会、保监会、外汇局，必要时可邀请发展改革委、财政部等有关部门参加。人民银行行长担任联席会议召集人。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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