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时事要闻 | 2017年 1月 19日 星期四 08:49 BJT

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE

路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。

根据世界动物卫生组织的报告，在314只面临感染风险的天鹅中，累计死亡黑天鹅99只，已扑杀和无害化处理215只。

近几周中国还发生了数起禽流感病例，包括H7N9型禽流感至数人死亡。从未发现有人感染H5N8型禽流感。(完)

(编译 孙国玉；审校 张涛)

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