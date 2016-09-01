武汉市9月1日起调整房贷政策 二套房贷首付比提高至四成

路透北京9月1日 - 新华社周三晚间报道称，武汉市自9月1日起调整差别化住房信贷政策，对在武汉市拥有一套住房的居民家庭，再次申请房贷，最低首付比例由30%提高到40%。

新华社援引央行武汉分行和湖北银监局周二向银行机构发布的通知称，对在武汉市拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款或还有一套住房贷款未结清的家庭，再次申请个人住房贷款，贷款最低首付比例为40%，具体首付款比例由银行机构根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握。

此外，对在武汉市拥有两套及以上住房且有两套住房贷款未结清的家庭，再次申请房贷，继续暂停发放相应购房贷款。

这次调整信贷政策的区域为武汉市中心城区，包括江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区等，汉南等远城区不在此次调整范围内。

中国房价上涨过快的二线城市已开始收紧房地产调控。厦门市上日决定重启住房限购政策，对拥有两套及以上住房的本市居民等三类人暂停出售住房。

此前，苏州市成为首个重启限购的二线城市，规定非本市户籍购买二套房需累计缴纳一年以上社保，而南京市调高除高淳和溧水之外地区的二套房首付比，高可至50%。

中国指数研究院周四公布的百城房价数据显示，武汉8月新建住宅价格指数环比上涨1.9%，涨幅在百城中居20几位。（完）