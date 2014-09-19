武钢股份称酝酿混合所有制改革 实施仍待国资委细则出台

路透上海9月19日 - 中国大型钢企--武钢股份600005.SS董事长邓崎琳表示，武钢也在探索和酝酿混合所有制改革，但具体实施还要等国务院国资委的相关细则出台作为指引。

中国证券报周五引述邓崎琳在公司股东大会上并指出，关于央企推行混合所有制，公司了解到，国务院国资委正在研究出台比较明晰的细则，而且已经找了几家公司做试点，待心里有底后再全面推开。

“我们公司也在探索，有的方面可能已经在酝酿阶段，准备引入外资、民企，参与公司合资，共同发展。”他表示。

他还谈到，有些政策性的东西没有明晰，比如说，什么叫混合所有制？什么形式？各占比例多少？是引入一家外资、民资，还是可以引入两家、三家？允许外资和民资控股不？都没有明确的细则。”国资委说我们可以研究，但要等细则出来后再做。”

目前中国国企的混合所有制改革正在加速推进，自央企到地方国企，有相关设想乃至正在制定相关方案的企业日渐增多。

而亚洲最大炼油商中国石化(0386.HK)(600028.SS)已先行一步，公司上周日发布公告称，拟由25家境内外投资者以现金共计人民币1,070.94亿元（含等值美元）认购其旗下全资销售公司29.99%的股权。

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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