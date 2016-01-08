武钢集团原董事长邓崎琳严重违纪被开除党籍--中纪委

路透北京1月8日 - 中国中央纪委监察部网站周五刊登消息称，决定给予武汉钢铁集团原党委书记、董事长邓崎琳开除党籍处分，日前已对其严重违纪问题进行了立案审查。

中纪委称，经查，邓崎琳严重违反政治纪律，干扰、妨碍巡视工作，对抗组织审查，长期搞迷信活动；严重违反组织纪律，违规选拔任用干部，利用职务上的便利在干部选拔任用等方面为他人谋取利益并收受财物，不按规定如实报告个人有关事项，在组织进行谈话时不如实向组织说明问题。

同时，还严重违反廉洁纪律，利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，违规多占住房，违规领取奖金，长期占用宾馆客房供个人使用；严重违反群众纪律、工作纪律和生活纪律，进行权色交易。

“其中，利用职务上的便利为他人谋取利益，收受财物问题涉嫌受贿犯罪，”中纪委称，“决定给予邓崎琳开除党籍处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。"

邓崎琳，男，1951年11月生，曾任中国钢铁工业协会会长，2013年7月至2015年6月任武钢集团董事长、党委书记。

武钢集团是中国大型钢企--武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)的母公司。（完）

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