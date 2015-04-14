武钢股份称副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑拘

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透北京4月14日 - 中国大型钢企--武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)周二公告，公司副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑事拘留，目前公司生产经营正常、稳定。
武钢股份公告未给出更多细节。此前钢铁行业涉嫌违纪违法的有宝钢集团副总经理崔健，目前正接受组织调查。
近期中央巡视组进驻多家央企开展专项巡视工作，中纪委陆续宣布多名央企高层接受组织调查，包括中石油集团总经理廖永远、中国南方电网副总经理祁达才等。
武钢股份周二盘初报5.12元人民币，跌0.97%，最近一个月累计上涨34.64%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 here
(发稿 华小萌; 审校 李宏薇/张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。