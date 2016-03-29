武汉光谷将建存储器生产基地 五年内投资240亿美元--报载

路透上海3月29日 - 中国证券报周二报导，中国最先进的存储器生产基地项目周一在武汉东湖高新区启动，该项目五年内将投资240亿美元（折合约1,600亿元人民币）。

该项目建设内容包括芯片制造、产业链配套等，预计到2020年形成月产能30万片的生产规模，到2030年建成每月100万片的产能。

为保证该项目顺利实施，国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖北省集成电路产业投资基金股份公司、国开发展基金、湖北省科技投资集团共同出资作为股东，在武汉新芯集成电路制造有限公司的基础上组建一家存储器公司，作为存储器基地项目实施主体。

武汉中芯原为中芯国际(0981.HK)旗下一座12英寸晶圆厂，2013年中芯国际退出运营，由武汉市政府接手。武汉中芯已成为国内唯一以存储器为主的集成电路制造企业，其闪存与影像传感器技术工艺已经跻身世界领先水平。

此前，湖北省、武汉市、东湖高新区共同设立了500亿元的湖北集成电路产业专属投资基金，用于建设存储器生产研发以及产业链上下游项目。该存储器基地项目将打造成湖北省调结构、实现转型跨越发展的千亿高科技产业项目，并作为实现国家“一带一路”战略的重要依托，打造世界级光电子产业基地的核心引擎。

中国是全球最大的电子信息产业基地，电子整机所用存储器市场需求约2,500亿元，占国内集成电路市场规模的23.7%。存储器已是中国进口金额最大的集成电路产品，2014年，中国集成电路进口额2,176.2亿美元，其中存储器进口额占24.9%。（完）