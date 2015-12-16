五龙电动车向中信股份发行价值4.65亿港元新股 探索未来合作

路透香港12月16日 - 中国电动车制造商--五龙电动车(0729.HK)周三宣布，拟向中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)发行价值4.65亿港元的新股，并计划未来在金融及汽车分销方面探索合作机会。

公司的声明称，配售建议须获独立股东通过，以及获授清洗豁免方可作实。

中信股份将认购10亿股五龙电动车新股，相当于五龙电动车经扩大后已发行股本约4.57%，认购价为每股0.465港元，与五龙电动车停牌前最后报价一样。该股今天午盘恢复买卖，最多曾大涨11.8%，其后升幅收窄，香港时间13:28升5.38%。

此外，中信股份持股40%的中信国际金融控股旗下中信国际资产管理通过兑换可换股债券，换取约10.26亿股五龙电动车的新股，连同其本身已有的2.32%股权，中信国际资产管理将合共持有五龙电动车6.74%经扩大后已发行股本。

五龙电动车表示，中信股份等将合共持有公司11.3%股权，成为第二大股东。公司拟将集资得用作杭州生产厂房内的电动车规模化生产所需的营运现金流及一般营运资金。（完）

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