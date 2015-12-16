五龙电动车向中信股份发行价值4.65亿港元新股 探索未来合作

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月16日 - 中国电动车制造商--五龙电动车(0729.HK)周三宣布，拟向中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)发行价值4.65亿港元的新股，并计划未来在金融及汽车分销方面探索合作机会。
公司的声明称，配售建议须获独立股东通过，以及获授清洗豁免方可作实。
中信股份将认购10亿股五龙电动车新股，相当于五龙电动车经扩大后已发行股本约4.57%，认购价为每股0.465港元，与五龙电动车停牌前最后报价一样。该股今天午盘恢复买卖，最多曾大涨11.8%，其后升幅收窄，香港时间13:28升5.38%。
此外，中信股份持股40%的中信国际金融控股旗下中信国际资产管理通过兑换可换股债券，换取约10.26亿股五龙电动车的新股，连同其本身已有的2.32%股权，中信国际资产管理将合共持有五龙电动车6.74%经扩大后已发行股本。
五龙电动车表示，中信股份等将合共持有公司11.3%股权，成为第二大股东。公司拟将集资得用作杭州生产厂房内的电动车规模化生产所需的营运现金流及一般营运资金。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。