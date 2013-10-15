物美商业以23.45亿港元收购卜蜂莲花北京上海等业务

路透香港10月15日 - 中国超市及大卖场连锁集团--物美商业1025.HK与卜蜂莲花(0121.HK)周二联合发布公告称，由物美商业收购后者位于北京、上海及中国其他省业务，广东省及湖南省除外。收购代价为23.45亿港元。

公告指出，物美将收购卜蜂莲花持有上述资产的五家在英属处女群岛注册的全资附属公司（BVI），收购以股权交换方式进行，物美认购卜蜂莲花9.99%股份。

物美在公告中指出，收购上述资产将有助于其即时进入华东地重要地区，符合公司战略。而通过认购卜蜂莲花股份，也得以令物美进入重要的广东市场，为未来合作带来机会。

至6月30日止，卜蜂莲花将出售的36家门店销售楼面积约为31万平方米；其2012年营业额约为71亿元人民币。

由卜蜂集团控股的卜蜂莲花，至6月30日止在中国拥有57家零售门店，包括54家大型超市以及2家超市；物美集团则在中拥有541家门店，包括大型超市145家，便利超市396家。

两家公司已向联交所申请明日恢复交易。

物美商业与卜蜂莲花今早双双停牌，停牌前物美报14.76港元；卜蜂莲花报0.295港元。（完）

(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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