武钢股份和中国船舶部分股份无偿划转中远 尚待国资委批准

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透上海2月3日 - 中国国企改革继续推进，武钢股份(600005.SS)和中国船舶(600150.SS)周三公告，根据国企改革和国资委的总体安排，拟将部分国有股份无偿划转给中国远洋运输（集团）总公司。
根据公告，武钢集团拟将所持有本公司500,000,000股股票（约占公司目前总股本的 4.95%）向中远集团无偿划转；划转后武钢集团仍持股57.66%，控股地位不变。
中船集团拟将其持有的公司43,920,000股A股股份（占公司总股本的 3.19%）无偿划转给中远集团，划转后中船集团持股51.18%，仍为控股股东。
公告并未明确指出具体原因，并均表示无偿划转事项尚待国资委批准。
武钢股份周二收报2.71，最近一个月累计下跌21.9%；中国船舶周二收报22.08，最近一个月累计下跌36.6%。(完)
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(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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