武钢股份和中国船舶部分股份无偿划转中远 尚待国资委批准

路透上海2月3日 - 中国国企改革继续推进，武钢股份(600005.SS)和中国船舶(600150.SS)周三公告，根据国企改革和国资委的总体安排，拟将部分国有股份无偿划转给中国远洋运输（集团）总公司。

根据公告，武钢集团拟将所持有本公司500,000,000股股票（约占公司目前总股本的 4.95%）向中远集团无偿划转；划转后武钢集团仍持股57.66%，控股地位不变。

中船集团拟将其持有的公司43,920,000股A股股份（占公司总股本的 3.19%）无偿划转给中远集团，划转后中船集团持股51.18%，仍为控股股东。

公告并未明确指出具体原因，并均表示无偿划转事项尚待国资委批准。

武钢股份周二收报2.71，最近一个月累计下跌21.9%；中国船舶周二收报22.08，最近一个月累计下跌36.6%。(完)

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