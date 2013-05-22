无锡尚德破产重整已确认债务33亿元

路透无锡5月22日 - 曾是全球最大晶硅光伏电池生产商尚德电力控股STP.N旗下最主要资产--无锡尚德电力破产重整案有了新进展，周三无锡尚德管理人在召开的第一次债权人会议上透露，截止周一管理人已确认300家债权人共计33亿元人民币债权，尚有近230家债权人合计约123亿元的债权尚待审查确认。

这是无锡尚德电力宣布破产重整后，管理人首次透露其债务情况。管理人指出，由于一些大额债权人申报时间较晚，债权形成情况复杂，部分申报债权未完成审查，管理人将在本次债权人会议之后继续进行核实，争取在6月初完成债权审查确认工作。

不过债权人和外界最关注的无锡尚德重整及偿债计划，本次会议并未提及，这不禁让大多债权人相当失望。

“制作重整计划草案并提交债权人会议表决，是管理人下一步工作的重中之重，大家所关心的债权的清偿率也将在重整计划草案中进行体现。”重整管理人代表杨二观表示。

他指出，管理人将本着债权人利益最大化和有利于实现公司重整复苏的原则，通过市场化的方式遴选战略投资者，尽快完成重整计划草案的制作及完成战略投资者的遴选，并在《企业破产法》规定的时间内提交无锡中院和债权人会议进行表决。

他还表示，管理人将加大力度推进应收款的处置工作，根据应收款的具体情况采取多种方式进行回收，以尽可能多地增加用于向债权人清偿的财产范围。同时，千方百计去提高产品质量、降低生产成本和管理费用，实现正的现金流和产品市场竞争力的提高，维护并开拓优质客户，为重整后的新发展打下基础，并以此增强对潜在战略投资者的吸引力。

尚德电力控股公司新闻发言人近日表示，公司可能会出售意大利的太阳能发电资产来偿还债务。尚德电力控股5.41亿美元可转债近期再度延后一个半月支付,此前该笔债券的还本付息已经延期两个月。

尚德电力控股3月中旬公告称，江苏省无锡市中级法院已经正式接受了债权银行对公司的中国子公司无锡尚德电力有限公司进行破产重组的申请。法院已经委派一个由当地政府代表、会计和法律专业人员组成的管理委员会去主导无锡尚德的重组工作。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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