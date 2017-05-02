明码生物科技完成7500万B轮融资 淡马锡与云锋基金领投

沪深证交所周二两融余额减少47.3亿元 创近四个月新低
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透上海5月2日 - 药明康德集团企业明码生物科技(WuXi NextCODE)周二宣布，马云旗下私募股权公司云锋基金与新加坡国有投资机构淡马锡牵头，对明码生物科技完成一轮7,500万美元融资。这凸显出中国在医学数据领域的竞争状况。
明码生物科技表示，将以本次融资推进中国消费市场解决方案的商业化进程，加强在生物信息学领域的领导地位，进一步拓展人工智能和深度学习的能力。
“我们致力于打造全球领先的基因组大数据管理平台，推动基因序列数据的大规模应用，促进人类健康，”明码生物科技首席执行官Hannes Smarason在声明中表示。
明码生物科技表示，此次B轮融资的其他投资者包括安进公司(AMGN.O)的风险投资基金Amgen Ventures及私募股权公司3W Partners。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。