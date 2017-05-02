明码生物科技完成7500万B轮融资 淡马锡与云锋基金领投

路透上海5月2日 - 药明康德集团企业明码生物科技(WuXi NextCODE)周二宣布，马云旗下私募股权公司云锋基金与新加坡国有投资机构淡马锡牵头，对明码生物科技完成一轮7,500万美元融资。这凸显出中国在医学数据领域的竞争状况。

明码生物科技表示，将以本次融资推进中国消费市场解决方案的商业化进程，加强在生物信息学领域的领导地位，进一步拓展人工智能和深度学习的能力。

“我们致力于打造全球领先的基因组大数据管理平台，推动基因序列数据的大规模应用，促进人类健康，”明码生物科技首席执行官Hannes Smarason在声明中表示。

明码生物科技表示，此次B轮融资的其他投资者包括安进公司(AMGN.O)的风险投资基金Amgen Ventures及私募股权公司3W Partners。(完)