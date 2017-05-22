淡马锡参股的明码生物科技启动新融资 计划筹2亿美元--消息

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月22日 - 据两名直接了解情况的消息人士透露，淡马锡投资的中国基因科技公司--明码生物科技启动最新一轮融资，目标是融资2亿美元，已经吸引到包括高瓴资本、红杉资本(中国)等公司的兴趣。
明码生物科技目前正在向潜在投资人进行推介，涉及到介绍融资的关键细节，包括公司估值以及投资人权益。消息人士称，融资计划在7月结束。
明码生物科技本月稍早公布，马云旗下私募股权公司云锋基金与新加坡国有投资机构淡马锡牵头，对明码生物科技完成一轮7,500万美元融资。明码生物科技是中国最大的合约医药研究公司--药明康德旗下的基因研究分支。
一位消息人士称，最新一轮融资的所得将用于帮助打造该公司的基因组数据平台，提高其分析和管理基因序列数据的能力，并将其产品在中国商业化。
顶级投资者对明码生物科技融资的兴趣凸显出，中国对基因组学的兴趣日渐浓厚。在进军高科技医药之际，中国企业正寻求增强在基因组学方面的能力。在高科技医药领域，理解和测绘DNA相关数据能帮助研发有针对性的药物和治疗方案。
明码生物科技在中国向客户提供基于DNA序列的检查和帮助发现健康问题的扫描检查；包括罕见的疾病变异和遗传变异在内的这些健康问题，通过常见的临床方法一般难以诊断出来。
明码生物科技未回复路透的置评请求。高瓴资本和红杉资本(中国)的发言人未予置评。淡马锡和云锋基金也未就最新一轮融资置评。(完)
(编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/于春红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。