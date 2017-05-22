淡马锡参股的明码生物科技启动新融资 计划筹2亿美元--消息

路透香港5月22日 - 据两名直接了解情况的消息人士透露，淡马锡投资的中国基因科技公司--明码生物科技启动最新一轮融资，目标是融资2亿美元，已经吸引到包括高瓴资本、红杉资本(中国)等公司的兴趣。

明码生物科技目前正在向潜在投资人进行推介，涉及到介绍融资的关键细节，包括公司估值以及投资人权益。消息人士称，融资计划在7月结束。

明码生物科技本月稍早公布，马云旗下私募股权公司云锋基金与新加坡国有投资机构淡马锡牵头，对明码生物科技完成一轮7,500万美元融资。明码生物科技是中国最大的合约医药研究公司--药明康德旗下的基因研究分支。

一位消息人士称，最新一轮融资的所得将用于帮助打造该公司的基因组数据平台，提高其分析和管理基因序列数据的能力，并将其产品在中国商业化。

顶级投资者对明码生物科技融资的兴趣凸显出，中国对基因组学的兴趣日渐浓厚。在进军高科技医药之际，中国企业正寻求增强在基因组学方面的能力。在高科技医药领域，理解和测绘DNA相关数据能帮助研发有针对性的药物和治疗方案。

明码生物科技在中国向客户提供基于DNA序列的检查和帮助发现健康问题的扫描检查；包括罕见的疾病变异和遗传变异在内的这些健康问题，通过常见的临床方法一般难以诊断出来。

明码生物科技未回复路透的置评请求。高瓴资本和红杉资本(中国)的发言人未予置评。淡马锡和云锋基金也未就最新一轮融资置评。(完)