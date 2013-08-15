无锡尚德确认债务107亿元 进入战投遴选

路透上海8月15日 - 据新华网周三晚间报导，中国大型光伏电池生产商尚德控股STP.N旗下无锡尚德破产重整案有了新进展。无锡尚德破产重整管理人小组确认，公司清产核资已基本告一段落，确认其欠银行、供应商、担保人的债权约是107亿元人民币，无锡尚德从7月起进入战略投资者遴选阶段。

报导指出，无锡尚德的债权申报、审核以及资产审计评估工作都已结束，清产核资将告一段落。破产重整管理人代表杨二观介绍，目前确认无锡尚德欠银行、供应商、担保人的债权约是107亿元，比当时申报的174亿元减少67亿元。

报导称,据破产重整管理人小组介绍，6月，管理人通过发函公开招募战略投资人；7月份，破产重整管理人团队开始与战略投资者进行紧张谈判。第一轮接触五家企业，其中三家民企、两家国企，第二轮确定为四家。目前，战略投资者正在对无锡尚德进行尽责调查。

按照法定程序，尚德破产重整将持续六个月，经过法院批准还可延长３个月。杨二观表示，管理人团队将抓紧与战略投资候选人洽谈，配合好他们的尽责调查，同时与债权人代表沟通，起草完善重整方案，确保年内并尽可能早地召开债权人大会通过重整方案。

此前曾有消息人士对路透表示，预计无锡尚德的债权人会接受债务扣减方案--即接受损失，同时战略投资者一经选定，将为该公司注入资本。

而尚德控股7月初表示，其已与5.41亿美元可转债的大多持有人达成一致，形成新的债务延期协议，将于8月30日到期。新协议考虑将债券持有人的所有主要债权股票化。

尚德电力控股3月中旬公告称，无锡市中级法院已经正式接受了债权银行对无锡尚德电力进行破产重组的申请。法院已经委派一个由当地政府代表、会计和法律专业人员组成的管理委员会去主导无锡尚德的重组工作。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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