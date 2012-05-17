吴晓灵：国内不宜引入高频交易

路透北京5月17日电---中国全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵周四表示,虽然高频交易在技术上提高了市场效率,但能否巩固资本市场价值投资理念这一问题尚未讨论清楚,她个人认为,在中国内地不宜引入.

她是在第37届国际证监会组织年会上做上述表示的.

吴晓灵并称,高频交易目前的情况恐会陷入一场追求高额交易量的恶性循环.因交易机构为提高交易速度,进行计算机升级换代,增加费用,导致这些机构为了降低费用就要追求交易量.

"应提出切实的监管措施,限制交易频率,我认为是必要的."她称.

中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周四在同一会议上亦称,中国开展高频交易的条件还不太具备,成本较高.

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中,寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差.

而中国股市以换手率高着称,多年来位居世界各国之首.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。