吴晓灵：国内不宜引入高频交易

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京5月17日电---中国全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵周四表示,虽然高频交易在技术上提高了市场效率,但能否巩固资本市场价值投资理念这一问题尚未讨论清楚,她个人认为,在中国内地不宜引入.
她是在第37届国际证监会组织年会上做上述表示的.
吴晓灵并称,高频交易目前的情况恐会陷入一场追求高额交易量的恶性循环.因交易机构为提高交易速度,进行计算机升级换代,增加费用,导致这些机构为了降低费用就要追求交易量.
"应提出切实的监管措施,限制交易频率,我认为是必要的."她称.
中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周四在同一会议上亦称,中国开展高频交易的条件还不太具备,成本较高.
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中,寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差.
而中国股市以换手率高着称,多年来位居世界各国之首.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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