吴晓灵：目前1%的人民币汇率波幅是合适的

路透北京3月6日 - 中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周三表示，目前1%的人民币汇率波幅是合适的，现在世界经济不确定的情况下，通过央行干预保持汇率稳定有利于中国经济和世界经济。

她在出席两会(全国人大和政协会议)间隙表示，人民币汇率改革不是在水平、数量上，而是在于汇率的形成机制上。

“现在波幅已经从0.5%扩大到1%，我认为只要用足这个波动幅度就可以表现失常需求所形成的汇率。”她并表示，同时央行在扩大波幅的情况下适当干预，不让汇率出现大起大落，对经济发展是有利的。

当问到目前的人民币汇率日涨跌幅限制是否有必要进一步扩大时,她回答到“1%现在是可以的，”也不排除今后放的更宽些，但现在时间经济有那么多不确定的情况下，保持汇率的适当稳定对中国经济，世界经济都是有利的。

2012年4月，中国人民银行宣布，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一，每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下百分之一的幅度内浮动。

中国社会科学院学部委员余永定周二称，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。

中国国家发展和改革委员会周二向“两会”提交2013年中国经济社会发展总体要求和目标的报告，提出要增强经济发展的内生活力和动力，保持物价总体水平基本稳定，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定，并提到要稳步推进利率和人民币汇率市场化改革，扩大人民币跨境使用。

吴晓灵同时表示，今年货币政策还是会保持稳定，虽然今年经济发展速度和前几年比会稍放慢一些。但中国政府已经意识到中国经济发展速度是次要的，质量和效率是重要的。因而会用稳健的货币政策来保持经济平稳发展。

“绝对不会出现09年那样的大放水，但是也会考虑经济发展，不会过度收紧。”她并称，大家应该更多关注中国央行和监管当局在控制货币供应和信贷增长的同时，也放开了直接融资。

她并希望可以一直保持对直接融资的开放态度，并认为此举将有利于资本市场的发展。（完）

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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