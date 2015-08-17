中国表示日本应对军事侵略作出诚挚道歉

路透香港8月14日 - 中国周五对日本首相安倍晋三发表的战后70周年首相谈话做出回应，称日本应就其侵略战争给受害国人民带来的深重灾难作出诚挚的道歉。

中国外交部称，中国外交部副部长张业遂已向日本驻华大使木寺昌人表明中方严正立场。

“日本理应对那场军国主义侵略战争的性质和战争责任作出清晰明确的交代，向受害国人民作出诚挚道歉，”中国外交部称，“中方敦促日方切实恪守中日邦交正常化以来日方在历史问题上向中方作出的郑重表态和承诺，正视和深刻反省侵略历史，坚持和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”

安倍周五发表讲话，对日本在二战中造成的灾难表示“极大的悲痛”，但表示日本未来的几代人不应为过去的错误不断道歉。

安倍还表示，先前内阁的立场依旧不可动摇，包括前首相村山富市1995年标志性的道歉；但安倍没有提出自己新的道歉。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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