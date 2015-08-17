中国表示日本应对军事侵略作出诚挚道歉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月17日 - 中国周五对日本首相安倍晋三发表的战后70周年首相谈话做出回应，称日本应就其侵略战争给受害国人民带来的深重灾难作出诚挚的道歉。
中国外交部称，中国外交部副部长张业遂已向日本驻华大使木寺昌人表明中方严正立场。
“日本理应对那场军国主义侵略战争的性质和战争责任作出清晰明确的交代，向受害国人民作出诚挚道歉，”中国外交部称，“中方敦促日方切实恪守中日邦交正常化以来日方在历史问题上向中方作出的郑重表态和承诺，正视和深刻反省侵略历史，坚持和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”
安倍周五发表讲话，对日本在二战中造成的灾难表示“极大的悲痛”，但表示日本未来的几代人不应为过去的错误不断道歉。
安倍还表示，先前内阁的立场依旧不可动摇，包括前首相村山富市1995年标志性的道歉；但安倍没有提出自己新的道歉。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”