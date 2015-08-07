安倍顾问称安倍可能会在二战结束70周年声明中表达“忏悔”

路透东京8月7日 （记者 Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三的一位顾问称，安倍可能会在二战结束70周年声明中对日本在二战中的角色表示“忏悔”，与他之前在美国国会的言辞类似。

安倍4月在美国国会发表演讲时，没有表达道歉，但他谈及拜访美国国家二战纪念碑时运用了新的措辞方式：“我站在那里默默祈祷，内心充满忏悔。”

日本国际大学校长北冈伸一（Shinichi Kitaoka）称，安倍将重复“忏悔”一词，但其保守派盟友反对新一轮道歉。安倍的顾问们周四提交了一份报告，将为安倍发表二战结束70周年声明提供参考，北冈伸一是该报告专家组的副组长。

“他（安倍）当然知道日本对中国和亚洲（比对美军）造成了更严重的伤害，而且如果他能够对美国士兵们使用这个词，为什么不会对亚洲人民使用同样的词呢？我的预期是这样，”北冈伸一接受路透采访时称。

北冈伸一称，一些批评者们认为安倍是一个想要淡化战争罪恶的修正主义者，若安倍不承认日本发动的战争是侵略行为这种主流观点，他可能招致抨击。

相反地，北冈伸一表示，“如果安倍对此予以承认，那将会有助结束批评声音。一直有人批评安倍是修正主义者。我们正在试图消除这种形象。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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