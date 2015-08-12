安倍准备发表二战结束70周年讲话 战争宿怨一时仍难化解

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Linda Sieg

路透东京8月12日 - 第二次世界大战结束已经70年了，战争的幽灵依然游荡在东亚上空，和解仍难以实现。

日本首相安倍晋三周五将发表讲话，或许希望以此来结束这一切，但亦可能反而由此加剧地区紧张局势。

预计安倍将在讲话中表示“深切的悔意”。

但是日本军国主义的侵略给中国和韩国留下了痛苦记忆，中韩两国希望安倍能够继承1995年时任首相村山富市历史性讲话中对日本“殖民统治和侵略”、“诚心道歉”的基调。

安倍本人希望在有望实现的访华之前实现中日关系解冻。

他还需要让盟友美国满意，美国渴望东亚地区局势缓和。

然而，安倍持保守立场的支持者们则希望结束他们认为丢脸的一再道歉行为。

日本城西国际大学的访问学者Andrew Horvat在谈到华府人士时称，“安倍为了顺利出访所要做的就是要讲那些华府能够接受的话。”

“村山谈话是‘标准样板’，但是我们知道安倍在内心里不想重复村山谈话的内容，”Horvat说道。

“安倍想要尽可能实现多方的满意。”

NHK公共电视本周称，安倍将在谈话中使用“道歉”字眼。其他媒体则表示，这个敏感问题仍在研究中。

媒体称，安倍将提到“殖民统治”和“侵略”。

无论安倍的说辞如何，鉴于东亚地区的形势，对历史问题的争议都不可能很快消散。（完）