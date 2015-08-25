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时事要闻 | 2015年 8月 25日 星期二 09:27 BJT

中国拟于纪念抗战胜利70周年之际特赦四类服刑罪犯

路透北京8月24日 - 新华社周一报导称，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，中国将对2015年1月1日前正在服刑、释放后不具有现实社会危险性的四类罪犯实行特赦。这是中国自1949年以来第八次进行特赦。

报导称，予以特赦的四类罪犯包括参加过中国人民抗日战争、中国人民解放战争的服刑罪犯、中华人民共和国成立以后，参加过保卫国家主权、安全和领土完整对外作战的服刑罪犯、年满七十五周岁、身体严重残疾且生活不能自理的服刑罪犯等。

报导援引全国人大常委会法制工作委员会主任李适时的话称，这些服刑罪犯中犯故意杀人、强奸等严重暴力性犯罪、恐怖活动犯罪、贩卖毒品犯罪的罪犯将不予特赦。

报导指出，对这类人员予以特赦，既符合中国的历史传统，也符合国际上通行的人道主义赦免原则。（完）

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