中国拟于纪念抗战胜利70周年之际特赦四类服刑罪犯

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月24日 - 新华社周一报导称，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，中国将对2015年1月1日前正在服刑、释放后不具有现实社会危险性的四类罪犯实行特赦。这是中国自1949年以来第八次进行特赦。
报导称，予以特赦的四类罪犯包括参加过中国人民抗日战争、中国人民解放战争的服刑罪犯、中华人民共和国成立以后，参加过保卫国家主权、安全和领土完整对外作战的服刑罪犯、年满七十五周岁、身体严重残疾且生活不能自理的服刑罪犯等。
报导援引全国人大常委会法制工作委员会主任李适时的话称，这些服刑罪犯中犯故意杀人、强奸等严重暴力性犯罪、恐怖活动犯罪、贩卖毒品犯罪的罪犯将不予特赦。
报导指出，对这类人员予以特赦，既符合中国的历史传统，也符合国际上通行的人道主义赦免原则。（完）
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。