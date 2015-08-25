朝鲜高官崔龙海将出席中国抗战胜利纪念活动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月25日 - 中国外交部副部长张明周二在新闻发布会上称，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央书记崔龙海将出席9月3日的中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。
张明称，应邀出席纪念活动的外国领导人共30位，其中包括俄罗斯总统普京、韩国总统朴槿惠、苏丹总统巴希尔和委内瑞拉总统马杜罗等。
西方主要国家无领导人出席此次纪念活动，日本首相安倍晋三也不出席。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”