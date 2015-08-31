潘基文称中国在二战中的贡献和牺牲得到广泛认可

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月29日 - 据新华社周六报导，联合国秘书长潘基文称中国在二战中的贡献和牺牲获得全世界广泛认可。

多数西方国家首脑不出席9月3日的中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动，日本首相安倍晋三也不参加此次活动。

潘基文在联合国总部接受中国媒体采访时说：“中国在第二次世界大战中所作出的贡献以及所经历的牺牲已经得到了举世公认，中国人民在战争中所遭受的苦难已经得到了世界人民的正确评价和广泛同情。”

日本媒体报导称，日本外务省对潘基文出席此次纪念活动表示强烈不满。

潘基文称，他了解这些报导。

他说：“回顾历史，思考吸取什么样的教训，如何在这些教训的基础上迈向更美好的未来，这非常重要，也是我的主要目的。”(完)