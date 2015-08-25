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时事要闻 | 2015年 8月 25日 星期二 13:08 BJT

朝鲜高官崔龙海将出席中国抗战胜利纪念活动

路透北京8月25日 - 中国外交部副部长张明周二在新闻发布会上称，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央书记崔龙海将出席9月3日的中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。

张明称，应邀出席纪念活动的外国领导人共30位，其中包括俄罗斯总统普京、韩国总统朴槿惠、苏丹总统巴希尔和委内瑞拉总统马杜罗等。

西方主要国家无领导人出席此次纪念活动，日本首相安倍晋三也不出席。（完）

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