俄罗斯和蒙古国将派军人参加中国抗战胜利70周年阅兵式

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京6月25日 - 中国政府和官媒周四称，俄罗斯和蒙古国将派军人参加今年9月在北京举行的中国抗战胜利70周年阅兵式。
中国对计划邀请哪些国家参加阅兵一直没有进行明确说明，但表示也可能将邀请二战期间在中国作战的西方盟国代表。
中国国防部发言人杨宇军在国防部6月例行记者会上表示，“目前已有部分国家军队作出了反馈”。
“俄罗斯等国已经明确表示，届时将应邀派员来华参加和观摩阅兵，”杨宇军表示。
《环球时报》称，蒙古国也将派出75名军人组成方阵参加阅兵式。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。