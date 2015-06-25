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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 18:33 BJT

俄罗斯和蒙古国将派军人参加中国抗战胜利70周年阅兵式

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月25日 - 中国政府和官媒周四称，俄罗斯和蒙古国将派军人参加今年9月在北京举行的中国抗战胜利70周年阅兵式。

中国对计划邀请哪些国家参加阅兵一直没有进行明确说明，但表示也可能将邀请二战期间在中国作战的西方盟国代表。

中国国防部发言人杨宇军在国防部6月例行记者会上表示，“目前已有部分国家军队作出了反馈。”

“俄罗斯等国已经明确表示，届时将应邀派员来华参加和观摩阅兵，”杨宇军表示。

《环球时报》称，蒙古国也将派出75名军人组成方阵参加阅兵式。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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