俄罗斯和蒙古国将派军人参加中国抗战胜利70周年阅兵式

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月25日 - 中国政府和官媒周四称，俄罗斯和蒙古国将派军人参加今年9月在北京举行的中国抗战胜利70周年阅兵式。
中国对计划邀请哪些国家参加阅兵一直没有进行明确说明，但表示也可能将邀请二战期间在中国作战的西方盟国代表。
中国国防部发言人杨宇军在国防部6月例行记者会上表示，“目前已有部分国家军队作出了反馈。”
“俄罗斯等国已经明确表示，届时将应邀派员来华参加和观摩阅兵，”杨宇军表示。
《环球时报》称，蒙古国也将派出75名军人组成方阵参加阅兵式。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”