安倍发表首相谈话后支持率反弹--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月17日 - 日本首相安倍晋三的支持率在其发表首相谈话后的首个民意调查中反弹。安倍在首相谈话中称，对日本在二战中造成的灾难表示“极大的悲痛”。

安倍在谈话中称不会动摇先前内阁的道歉立场，但不能让子孙后代继续背负谢罪宿命。

周六发布的共同社调查显示，安倍的支持率从7月民调的37.7%上升至43.2%。

调查还显示，支持安倍谈话的受访者比例为44.2%，反对安倍谈判的受访者比例则为37%。

有学者6月对日本国会一个委员会称，日本新安保法案违反和平宪法。安倍的支持率在此后开始急剧下滑。（完）