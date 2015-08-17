安倍发表首相谈话后支持率反弹--民调

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月17日 - 日本首相安倍晋三的支持率在其发表首相谈话后的首个民意调查中反弹。安倍在首相谈话中称，对日本在二战中造成的灾难表示“极大的悲痛”。
安倍在谈话中称不会动摇先前内阁的道歉立场，但不能让子孙后代继续背负谢罪宿命。
周六发布的共同社调查显示，安倍的支持率从7月民调的37.7%上升至43.2%。
调查还显示，支持安倍谈话的受访者比例为44.2%，反对安倍谈判的受访者比例则为37%。
有学者6月对日本国会一个委员会称，日本新安保法案违反和平宪法。安倍的支持率在此后开始急剧下滑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”