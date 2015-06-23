冲绳战役纪念活动安倍遭遇喝倒彩 被喊“回家去！”

路透东京6月23日 （记者 Elaine Lies） - 周二在纪念冲绳战役70周年的典礼上，日本首相安倍晋三遭人群喊“回家去！”在这样一场精心安排的活动中，保守的日本出现这种情况非常不同寻常。

冲绳岛战役是二战中唯一一次在日本本土进行的战役，冲绳在此次战役中损失了三分之一的人口。对于冲绳必须驻扎数以万计的美军部队并在该岛建设美军军事设施，当地居民一直不满。

冲绳知事翁长雄志和许多当地居民已拒绝了将美国海军陆战队的普天间基地迁往冲绳北部的边野古附近的提议，并呼吁将该基地完全迁出冲绳岛。

当身穿黑色冲绳衬衫的安倍对着纪念在冲绳战役中丧生的人的鲜花鞠躬时，一位戴着黑色贝雷帽的老人站起来指着安倍，旁边一些人跟着喊道“回家去！”

喊叫声中，安倍向人群表示，日本必须继续为世界和平努力。

“因美军基地密集，冲绳人民在承担着安全重担，”他说道。

“我们将继续尽一切努力来减轻你们的负担，”他说道，但没有直接提及普天间军事基地。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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