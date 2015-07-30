安倍幕僚称战争周年首相讲话上日本不应屈从于外国压力

路透东京7月29日 （记者 Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三的一位幕僚周四称，日本不应让外国从日本的战争历史中获取外交资本。

安倍此前称，他坚持日本的过往声明，包括前首相村山富市的“衷心道歉”。

但安倍也表示，他想要做出新的前瞻性声明。安倍的政治盟友希望他结束被他们认为是一个无休止的战争道歉循环，他们认为这种战争道歉循环背离了日本战后的和平记录。

“这已经成了一张政治牌，海外的人称，为了要让日本自己将要发布的声明具有说服力，就必须在声明中遵守一个特定的脚本，”安倍在自民党内的特别助理萩生田光一（Koichi Hagiuda）向路透表示。“如果他满足了这些期望，这将永远变成一张政治牌。”

“他（安倍）应该仔细地遵循前任们的脚步，”91岁的日本前首相村山富市在新闻发布会上表示。“但安倍先生可能有不同的想法。”

萩生田光一驳斥了这样一个看法，即安倍身边的一些人士担忧81岁的日本明仁天皇可能会通过战争纪念活动发出一个有可能被认为是指责安倍的略微不同的讯息。

“天皇说什么是基于他自己作为国家元首的责任，”萩生田光一说道。“天皇的言辞并非一定要与作为政府首脑的首相所说的一致。他们所处的位置是不同的。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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