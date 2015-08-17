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时事要闻 | 2015年 8月 17日 星期一 09:17 BJT

安倍向靖国神社献祭祀费

路透东京8月15日 - 日本首相安倍晋三周六在日本二战战败70周年纪念日向靖国神社献上“玉串料”（祭祀费），但未前往进行参拜。

日本自民党议员萩生田光一在参拜靖国神社后对记者称，安倍自费向靖国神社献上了祭祀费。

“我向那些在之前那场战争中牺牲的英灵表达了敬意，”萩生田光一解释他代表安倍前往靖国神社献祭祀费时说道。

自2013年12月以来，安倍一直未亲自参拜过靖国神社。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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