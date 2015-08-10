安倍出席长崎原子弹爆炸周年纪念活动 承诺恪守无核三原则

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京8月9日 - 日本首相安倍晋三周日出席长崎原子弹爆炸70周年纪念活动，再次承诺恪守无核三原则。在上周的广岛原子弹爆炸70周年活动上，安倍因未作出相同承诺而遭到批评。
“作为世界上唯一在战争时期遭遇核袭击的国家，我再次重申我决心在推动建立无核武器的世界方面发挥带头作用，恪守无核三原则，”安倍在长崎和平公园说道。
无核三原则指的是日本不拥有、不制造、不运进核武器的长期政策。
日本防卫大臣近日表示，正在国会辩论的新安保法案不排除允许为他国运输核武器的可能性。此番言论引发了新一波针对该法案的争议。
新安保法案已在日本众议院获得通过，而安倍的执政联盟在参议院占有多数席位。但调查显示，大多数选民对新安保法案持反对态度。
日本媒体报导称，安倍在8月15日不会前往靖国神社进行参拜。8月15日是日本在二战时宣布投降之日。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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